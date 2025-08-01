На челябинской станции Шершни восемь грузовых вагонов сошли с рельсов

В Челябинске на станции Шершни восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По факту инцидента организована проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось утром 1 августа на станции Шершни Южно-Уральской железной дороги на подъездном пути предприятия ««Символ». На сбрасывающей стрелке произошел сход восьми вагонов в составе грузового поезда.

В результате происшествия никто не пострадал, на движение поездов на путях общего пользования инцидент не повлиял.

Челябинская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.