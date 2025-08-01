Главой департамента градостроительства Самары назначен Максим Астапов

Сегодня, 1 августа, на должность руководителя департамента градостроительства Самары назначен Максим Астапов. Об этом сообщили в администрации города. До этого Максим Астапов являлся замруководителя департамента, эту должность он занял в феврале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Максим Павлович Астапов выпускник АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального управления». В 2006-2016 годах работал на различных должностях в частных компаниях, был главным специалистом и консультантом отдела муниципального земельного контроля управления муниципального земельного контроля и подготовки разрешительной документации департамента строительства и архитектуры Самары.

В 2016-2023 годах — заместитель руководителя управления подготовки разрешительной документации, мониторинга и отчетности градостроительной деятельности, руководитель управления развития строительного комплекса и заместитель руководителя департамента градостроительства Самары. В 2023 году занял должность архитектора-градостроителя и начальника отдела развития Самарско-Тольяттинской агломерации АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области».

Сабрина Самедова