Общественный транспорт Дона перевез 83,3 млн человек в 2025 году

Автомобильный общественный транспорт Ростовской области с начала 2025 года перевез 83,3 млн чел., что на 5,6% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

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По данным Росстата, пассажирооборот снизился на 3,2% и составил 767,8 млн пасс-км. Основную долю перевозок обеспечили городские округа — 90,3%, на муниципальные районы пришлось 9,7%.

В регионе продолжается комплексная работа по развитию маршрутной сети и обновлению подвижного состава различных видов пассажирского транспорта. Пригородные железнодорожные перевозки осуществляются по 23 направлениям. В 2024 году открыли маршрут «Морозовск — Чернышков» (Волгоградская область). В 2025 году планируется запустить еще одно направление на участке «Гуково — Морозовск».

Городская электричка с начала года обслужила почти 110 тыс. пассажиров. В рамках модернизации парка в эксплуатацию ввели десять новых пригородных железнодорожных составов.

Валентина Любашенко