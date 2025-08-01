В Казани задержали 10 иностранцев за нарушения миграционного законодательства

В результате рейдовых мероприятий на двух объектах в Казани сотрудники МВД по Республике Татарстан совместно со следователями СК и бойцами Росгвардии выявили 10 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В пресс-службе СУ СК России по республике уточняется, что рейды проходили на овощной базе и строительной площадке.

Операция прошла на улицах 2-я Тихорецкая и Майская, где правоохранители проверили документы у 95 иностранных граждан. Восемь человек, включая одного несовершеннолетнего, привлекли по ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ «Нарушение режима пребывания на территории РФ». Двоих иностранцев привлекли по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ».

Сумма взысканий составила от 2 тыс. до 10 тыс. руб., общий размер штрафов достиг 35 тыс. руб. Дело несовершеннолетнего мигранта передано в комиссию по делам несовершеннолетних.

Также пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан сообщает, что в первом полугодии 2025 года возбуждено 12 уголовных дел о незаконной миграции. В суд направлено 35 фигурантов, включая двух сотрудников миграционных служб. Также возбуждено 54 дела в отношении мигрантов, 61 человек привлечен к ответственности.

Динара Шакирова