Культурный путеводитель: афиша Пензы на август

Лето продолжается, так что ещё можно успеть провести его приятно и с пользой. О самых интересных выставках, спектаклях, концертах — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки, экскурсии и мастер-классы

В Пензенском литературном музее (ул. Кирова, 2) до 29 августа будет работать выставка работ художника Евгения Мешкова «Бородино». В музейной экспозиции представлена серия иллюстраций (33 цифровых копии) к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино» (Бородинское сражение датируется 7 сентября 1812 года). Книжные иллюстрации известного художника-графика Евгения Мешкова мастерски воссоздают эпоху и славятся точностью прочтения литературного произведения.

В Пензенском государственном краеведческом музее посетителей приглашают увидеть «Экспонат недели». Им стала гренадерка голштинской гвардии императора Петра III. Головной убор был передан краеведческому музею в 1950 г. Ленинградским артиллерийским музеем. На налобнике изображен вензель императора, составленный из латинских букв P и F (что означает Пётр Фёдорович — православное имя императора).

Если вы не успели попробовать себя в роли художника, то ещё не поздно. До конца летних каникул в Пензенской картинной галерее работает «Летняя школа рисования». На занятия приглашаются дети от 5 лет вместе с родителями.

Пензенский океанариум приглашает на тематическую интерактивную экскурсию «Кто такие рыбы?», на которой обещают рассказать не только о рыбах, но и дать потрогать зубы акулы, пираньи и шип ската.

Спектакли

«Театр на обочине» приглашает на спектакли «Небо. Потоп. Луна» (9 августа), «Бремя» (16 августа), «Биография» (21 августа), «Весна нашей жизни» (22 августа), «Шаги по следам» (28 августа), «Человеческий ресурс» (30 августа).

Театр «Кукольный дом» ждет зрителей на постановки «Тигрёнок и его друзья» (23 и 24 августа), «Медведь» (30 августа).

Концерты

С 1 по 3 августа в Пензе пройдет международный фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры». 1–2 августа выступления запланированы на Юбилейной площади. Организаторы обещают выступления фолк-исполнителей, а также приглашают посетить ярмарку народных ремёсел.

3 августа в парк-отеле «Кленовая роща» пройдут выступления фолк-групп и вечерние музыкальные программы. Также организаторы обещают лекции по истории Пензенского края, экологии и истории этносов.

На фестиваль обещают приехать исполнители и коллективы из Татарстана, Хакасии, Тувы, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Должны быть музыканты из Катара и Индии.

7 августа в «Доме офицеров» пройдет творческий вечер «Слушай свое сердце» Кристины Гегия. Солистка Театра песни представит свою летнюю концертную программу.

14 августа в консерватории состоится концертная программа «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» в исполнении струнного оркестра CAGMO. Прозвучат мелодии из известных фильмов и анимационных картин: «Дюна», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Король Лев», «Кунг-фу Панда», «Гладиатор», «Начало» и другие.

28 августа в «Доме № 60» (Пенза, ул. Московская, 60) выступит певица, автор песен, блогер Екатерина Яшникова с сольной программой.