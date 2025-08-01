Культурный путеводитель: афиша Волгограда на август

В последний летний месяц волгоградцев и гостей города ждут интересные выставки, спектакли, концерты. О том, какие из них следует посетить, — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки и мастер-классы

Волгоградский областной краеведческий музей подготовил выставку «Волшебство на кончике иглы», на которой представлены 150 предметов из фондовой коллекции музея. А именно: швейные иглы различных культур, самые древние из которых датируются XVII–XV вв. до н. э., редкие фотографии с изображением мастериц-рукодельниц, кружево и вышивки XIX в., игольницы, наборы ниток, изящные женские сарафаны, расшитые мужские рубашки.

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова приглашает на выставку «Алексей Николаев. Большое пространство гравюры», приуроченную к 115-летию со дня рождения сталинградского графика и живописца. В экспозиции представлены линогравюры Алексея Николаева 1960–1970 гг. На пейзажах запечатлены Волгоград и его окрестности.

Также в музее изобразительных искусств можно посетить выставку «Николай Шиняев. Гимн степи». В экспозиции можно увидеть 60 работ калмыцкого художника Николая Шиняева: пейзажи, портреты, жанровые композиции.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» продолжает работу выставка «Сталинград. Южные рубежи». Посетители смогут больше узнать о жизни населения поселка во время войны и в период Сталинградской битвы, медико-санитарной обстановке Красноармейска и Сталинграда, работе промышленности.

С 28 августа в библиотеке им. Горького все желающие могут пройти мастер-класс «Подари свет» по изготовлению декоративной свечи. Организаторы обещают научить создавать ароматизированные свечи с использованием эфирных масел и эксклюзивные поделки из цветной вощины.

Детская художественная галерея приглашает на мастер-класс «Пейзажи Камиля Коро» как детей, так и взрослых. Французский художник Камиль Коро родился в июле 1796 года и является ярким пейзажистом эпохи романтизма. Участники мастер-класса попробуют воспроизвести масляными красками его картину «Пастбищенская набережная Женевы».

Спектакли

28 августа в Волгоградской филармонии состоится спектакль по пьесе А. Н. Островского «Не в свои сани не садись!» режиссера Романа Самгина. В главных ролях — Народные артисты России Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко. 29 августа этот же спектакль пройдет в Камышине, в ДК «Текстильщик».

30 августа в театре «Царицынская опера» состоится мюзикл для детей «Аленький цветочек».

Концерты

7 августа в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится концерт Тимура Халиуллина «Органный космос: от Баха до Циммера». Солист Белгородской и Курской филармоний, артист Московского Международного Дома музыки выступит с произведениями Баха, Моцарта, Циммера, а также собственного сочинения.

8 августа во Дворце культуры Профсоюзов состоится открытие Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии, посвящённого 80-летию Победы, — «Песня Булата». В фестивале, который завершится 10 августа, примут участие авторы-исполнители из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Краснодара и других городов.

16 августа в музее «Старая Сарепта» состоится вечер романса и старинной песни. Гости смогут насладиться как старинными романсами «Гори, гори, моя звезда», «Белой акации гроздья душистые», так и произведениями из репертуара певиц Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко.

23 августа в филармонии пройдет фестиваль «Ожившая музыка». Симфонический оркестр Волгоградской филармонии выступит с саундтреками классических музыкальных произведений, которые звучали в рекламных роликах разных лет. Будут исполнены произведения Чайковского, Хачатуряна, Шостаковича, Россини, Оффенбаха.