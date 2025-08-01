Суд потребовал от УК отремонтировать подъезды дома на Мира в Ртищево

В Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал управляющую компанию (УК) отремонтировать подъезды в доме на ул. Мира в Ртищево. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению матери участника СВО Ртищевская межрайонная прокуратура выявила в многоквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Мира течь кровельного покрытия. Из-за этого в подъездах можно наблюдать дефекты потолочного покрытия, множество пятен, следы протечек.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать УК отремонтировать крышу и потолочное покрытие в подъездах. Требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов