Крупнейшая выставка нефтегазохимической отрасли пройдет в Казани

Приглашаем вас посетить Международную нефтегазохимическую выставку «Kazan Oil, Gas & Chemistry — 2025» (ранее «TatOilExpo»), которая пройдет 26-28 августа 2025 года в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в Международном выставочном центре «Казань Экспо».



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«Kazan Oil, Gas & Chemistry» — это уникальное место встречи и прямого диалога представителей ведущих нефтегазодобывающих, перерабатывающих и нефтехимических предприятий. На площадке 10 000 м2 соберется более 200 российских и зарубежных экспонентов (БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ).

Здесь вы сможете ознакомиться с новейшими разработками и технологиями, а также найти новых клиентов и партнеров.

Форум ежегодно становится площадкой для проведения встреч и переговоров, конструктивного диалога и общения с представителями российских и зарубежных властей и лидерами отрасли.

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Вас ожидает:

Пленарное заседание «Технологическое лидерство и устойчивое развитие: инновационные подходы и решения для будущего нефтегазовой отрасли»

Дни поставщиков ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть»

Деловой завтрак с АО «Газпромбанк»

Форсайт-сессия «Компетенции специалиста будущего»

Конкурс инновационных проектов/технических решений

Научно-технические конференции, круглые столы, лекции и семинары

Ярмарка вакансий

Молодежный день

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Впервые:

Выставка пройдет в партнерстве с одной из крупнейших китайских международных выставочных корпораций «Чжэнвэй» (Beijing Zhenwei Exhibition Co., Ltd).

Спецпроект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — уникальное пространство патриотических и исторических ценностей.

Не упустите возможность быть в центре событий нефтегазохимической отрасли России!

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