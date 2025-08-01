Крупнейшая выставка нефтегазохимической отрасли пройдет в Казани
Приглашаем вас посетить Международную нефтегазохимическую выставку «Kazan Oil, Gas & Chemistry — 2025» (ранее «TatOilExpo»), которая пройдет 26-28 августа 2025 года в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в Международном выставочном центре «Казань Экспо».
Фото: АНО «Казань Экспо»
«Kazan Oil, Gas & Chemistry» — это уникальное место встречи и прямого диалога представителей ведущих нефтегазодобывающих, перерабатывающих и нефтехимических предприятий. На площадке 10 000 м2 соберется более 200 российских и зарубежных экспонентов (БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ).
Здесь вы сможете ознакомиться с новейшими разработками и технологиями, а также найти новых клиентов и партнеров.
Форум ежегодно становится площадкой для проведения встреч и переговоров, конструктивного диалога и общения с представителями российских и зарубежных властей и лидерами отрасли.
Фото: АНО «Казань Экспо»
Вас ожидает:
- Пленарное заседание «Технологическое лидерство и устойчивое развитие: инновационные подходы и решения для будущего нефтегазовой отрасли»
- Дни поставщиков ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть»
- Деловой завтрак с АО «Газпромбанк»
- Форсайт-сессия «Компетенции специалиста будущего»
- Конкурс инновационных проектов/технических решений
- Научно-технические конференции, круглые столы, лекции и семинары
- Ярмарка вакансий
- Молодежный день
Фото: АНО «Казань Экспо»
Впервые:
- Выставка пройдет в партнерстве с одной из крупнейших китайских международных выставочных корпораций «Чжэнвэй» (Beijing Zhenwei Exhibition Co., Ltd).
- Спецпроект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — уникальное пространство патриотических и исторических ценностей.
Не упустите возможность быть в центре событий нефтегазохимической отрасли России!
АНО «Казань Экспо»
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