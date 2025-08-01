Вынесен приговор владельцу автосервиса за убийство кредитора в Ярославле

Ярославский областной суд признал жителя региона виновным в убийстве из корыстных побуждений, совершенном в 2009 году. В пресс-службе суда сообщили, что подсудимый получил 15 лет исправительной колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2009 году подсудимый находился со своими знакомыми в автосервисе на улице Магистральной в Ярославле. В гаражный бокс приехал человек, который дал деньги на открытие бизнеса, чтобы напомнить о долге. Подсудимый ударил его кувалдой по голове, чтобы не возвращать 720 тыс. руб. От полученных травм займодатель скончался на месте.

После чего подсудимый и соучастники убрали тело в багажник BMW, вывезли к деревне Козульки и подожгли автомобиль. Когда началось расследование уголовного дела, обвиняемый скрылся, сейчас находится в международном розыске.

«Дело рассмотрено в отсутствие подсудимого. Срок отбывания наказания по приговору постановлено исчислять с момента фактического задержания осужденного»,— сообщили в пресс-службе областного суда.

Соучастникам уже назначено наказание в виде лишения свободы. Уголовное дело расследовал ярославский СУ СК России.

Алла Чижова