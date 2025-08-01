МИД Китая обвинил США в хакерских атаках

США — главная киберугроза для Китая, сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на встрече с журналистами. В своей речи он ссылался на доклад Ассоциации кибербезопасности Китая (CSAC), в котором ведомство обвинило американцев в хакерских атаках на китайские военные вузы, НИИ и объекты ОПК.

Го Цзякунь заявил, что Вашингтон подобной активностью «разоблачает собственное лицемерие» (цитата по ТАСС). «Будучи виновной, кричит о преступлениях других»,— так представитель МИДа описал поведение Соединенных Штатов на международной арене.

По словам дипломата, американцы осуществляют хакерские атаки, используя в качестве плацдармов «своих союзников в Европе и в регионе, прилегающем к Китаю».

Из доклада, приведенного CSAC, следует, что целью кибератак США на правительственные организации Китая было похищение конструкторских проектов и разработок. Для проникновения, согласно ведомству, использовались в том числе уязвимости почтовой системы Microsoft Exchange и электронных файловых систем.

В марте американские разведывательные службы назвали Китай главной киберугрозой для США. В Пентагоне считают, что КНР планирует к 2030 году «потеснить США с позиции самой влиятельной державы в области ИИ» (цитата по The Guardian).