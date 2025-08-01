Мишустин поручил улучшить транспортную доступность Калининградской области

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил наладить транспортное сообщение с Калининградской областью в том числе для транспортных перевозок. Он назначил 1 ноября 2025 года крайним сроком для исполнения поручения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Также до ноября господин Мишустин поручил Минтрансу, Минфину и Минпромторгу предложить проект по обновлению старых трамваев и изношенной трамвайной линии в Калининграде, говорится в сообщении на сайте правительства.

Трудности с транзитом грузов в Калининград и транспортным сообщением начались в 2022 году, когда Литва ограничила доступ к своим железным дорогам. В рамках пятого пакета санкций России Вильнюс запретил транзит некоторых грузов в Калининградскую область. В марте 2025 года Литва ограничила квоту на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.