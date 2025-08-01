Жителя Ульяновска приговорили к восьми годам за диверсию на железной дороге

Ульяновский областной суд приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и покушение на диверсию (3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) на железной дороге. Об этом в пятницу сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следствием и судом было установлено, что в июле 2023 года с целью повреждения объектов транспортной инфраструктуры на перегоне станций Ульяновск — Лаишевка Куйбышевской железной дороги он осуществил поджог двух релейных и двух батарейных шкафов, в результате чего объекты были уничтожены.

Кроме того, в июне 2023 года подсудимый планировал осуществить поджоги других объектов железнодорожного транспорта, однако по независящим от него обстоятельствам не смог довести их до конца.

В транспортной прокуратуре подробности дела не раскрывают, однако источник «Ъ-Волга», знакомый с уголовным делом, пояснил, что осужденный диверсант — 19-летний Станислав Семин. В момент совершения диверсии он еще был несовершеннолетним. Вину он не признал, хотя следствию и суду пояснил, что «действовал из корыстных интересов», получив задание от некоего третьего лица с обещанием выплаты вознаграждения за исполнение задания (следствие пришло к выводу, что это были, как и в других аналогичных случаях, «украинские кураторы», хотя сам подсудимый признавать это отказывался и заявлял, что никакой связи с украинскими спецслужбами не имел).

«Обещанная сумма вознаграждения вообще была постыдная и смешная — 20 тыс. руб. И самое главное в том, что за выполнение диверсии в итоге подсудимый никаких денег не получил, они достались другому человеку, участвовавшему в этой группе. Тем не менее, эта сумма будет взыскана именно с этого осужденного»,— пояснил собеседник «Ъ-Волга».

Андрей Васильев, Ульяновск