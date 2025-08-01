Культурный путеводитель: афиша Астрахани на август

Лето в Астрахани запомнится многими культурными мероприятиями. Самые интересные выставки, мастер-классы, спектакли — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки и мастер-классы

В Музее культуры Астрахани до 3 сентября будет работать выставка «Широкий ассортимент: упаковка прошлого», которая посвящена необычным предметам коллекционирования — упаковкам. В экспозиции — свыше 100 предметов: картонные и стеклянные тары, упаковки, обертки, этикетки от шоколадных конфет. Благодаря экспозиционному ряду можно увидеть, какие функции упаковка выполняла в жизни общества, а также оценить эволюцию графического оформления этикеток. Есть образцы дореволюционных упаковок и советского периода.

В Краеведческом музее можно посетить новую выставку «Астрахань. Командиры трудового фронта. 1941-1945 гг.». Она посвящена руководителям предприятий, учреждений, организаций, внесших большой вклад в оборону и развитие региона в военные годы. Здесь можно увидеть портреты, награды, личные данные руководителей.

До 8 августа в Краеведческом музее будет работать выставка «Казначейские билеты России», на которой представлены более 20 предметов. Среди них — ассигнации и кредитные билеты разных номиналов XVIII — начала XX вв., исторические фотографии астраханских банков.

Астраханский музей-заповедник приглашает принять участие в мастер-классе «Куклы-обереги». В Пороховом погребе под руководством художника все желающие смогут попробовать создать куклу-оберег по древним славянским традициям. Например, ароматную Кубышку-травницу или тряпичную куклу Благополучницу.

21 августа Астраханский ТЮЗ приглашает детей на мастер-класс по актерскому мастерству. Дом ремесел ждет детей и взрослых на мастер-классы по бисероплетению и лепке из глины.

Спектакли

В августе Драмтеатр начинает новый театральный сезон. Можно будет увидеть следующие постановки: «Женитьба Бальзаминова» (16 августа), «Ужин с дураком» (17 августа), «Родные и нервные» (21 августа), «Хозяйка гостиницы» (23 августа), «Анна Каренина» (24 августа), «Несравненная!» (28 августа), «Когда я был маленький» (30 августа).

Астраханский ТЮЗ приглашает на постановки «Две свадьбы» (22 августа), «Конек-горбунок» (23–24 августа), «Забавный случай» (23 августа).

Астраханский театр кукол ждет гостей на следующие спектакли: «Дворик сказок» (10 и 23 августа), «Ряба-Репа-Колобок» (10 августа), «Кошки-мышки» (15 августа), «Самое большое чудо» (16 и 30 августа), «Три поросенка» (16 августа), «Звездочка для ежика» (30 августа).

Театр «Диалектика» приглашает на спектакли «Человеческие лица» (23 августа), «Ведунья» (30 августа).

Концерты

С 19 по 30 августа Астрахань проведет V Международный фестиваль классического искусства «Каспийские узоры». На различных площадках города пройдут выступления известных музыкантов, артистов балета, мастеров оперной сцены. Торжественный старт фестивалю будет положен большим концертом, который состоится 22 августа на Соборной площади Астраханского кремля в 20:00.

22 августа в театре «Диалектика» состоится «Вечеринка в стиле 90-х».

24 августа в Римско-католической церкви пройдет открытие органного сезона. В программе прозвучат произведения Вивальди, Баха, Жигу, Видора и других.