Поезд «Ласточка» насмерть сбил пенсионера в Нижнем Новгороде 31 июля
31 июля около железнодорожного переезда Доскино в Нижнем Новгороде поезд «Ласточка» сбил человека, переходившего пути. Пострадавший 1938 года рождения погиб на месте, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
Фото: Центральное МСУТ СКР
По факту происшествия возбудили дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
В ведомстве напомнили, что неделю назад в семи километрах от места данного происшествия произошел аналогичный случай, также со смертельным исходом.