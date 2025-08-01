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Поезд «Ласточка» насмерть сбил пенсионера в Нижнем Новгороде 31 июля

31 июля около железнодорожного переезда Доскино в Нижнем Новгороде поезд «Ласточка» сбил человека, переходившего пути. Пострадавший 1938 года рождения погиб на месте, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Фото: Центральное МСУТ СКР

По факту происшествия возбудили дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В ведомстве напомнили, что неделю назад в семи километрах от места данного происшествия произошел аналогичный случай, также со смертельным исходом.

Галина Шамберина