Среднему предпринимательству добавят роста

На Круглом столе в региональном парламенте депутаты от ЛДПР в очередной раз подняли тему создания механизмов, в том числе и законодательных, для масштабирования предприятий, перешагнувших критерии малого бизнеса, но еще не ставших крупными — сегмента МСП+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Блэк Фото: Виктория Блэк

В дискуссии приняли участие представители региональной Торгово-промышленной палаты, Воронежского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», государственных органов и депутаты облдумы.

ЛДПР, как отмечали спикеры Круглого стола, тщательно анализирует ситуацию в этом сегменте как на региональных, на и на федеральном уровнях, общаясь с предпринимателями в рамках съездов, форумов, конференций, Круглых столов. Причину столь пристального интереса к теме развития предпринимательства раскрыл в своей недавней статье «Новая индустриализация России: план ЛДПР для экономического прорыва» лидер партии Леонид Слуцкий. Создан Экономический совет ЛДПР, в который вошли ведущие эксперты, промышленники и политики. «При взаимодействии с правительством страны, крупнейшими предприятиями и деловыми объединениями готовятся предложения для нового экономического прорыва», уточнил он.

Открывая дискуссию на Круглом столе, член фракции ЛДПР в Воронежской областной Думе, председатель Комитета регионального парламента седьмого созыва по предпринимательству и туризму Александр Овсянников констатировал, что на фоне ухода с российского рынка иностранных брендов, активизации импортозамещения и крупных оборонных заказов количество предприятий, вплотную приближающихся или преодолевающих формальные критерии МСП, растёт.

Но, выходя за границы критериев, бизнес теряет основную массу мер господдержки, ориентированных на МСП. После выхода из категории МСП компании переходили на общий режим налогообложения, что зачастую становилось для них финансовым шоком и стимулировало дробление. «Потеря льготных финансовых инструментов делает невозможной реализацию инвестпроектов в условиях высокой ключевой ставки — производственные компании лишаются помощи на самом критическом этапе перехода в средний бизнес. Для компании лишение мер поддержки, которые доступны для МСП, приводит к удорожанию бизнеса на 26%», заметил Александр Овсянников.

Координатор Воронежского регионального отделения ЛДПР Наталья Возиянова считает, что необходимо выстроить мост для плавного перехода предприятий МСП в МСП+. «Это важно, потому что именно средние и средне-крупные предприятия могут дать базу для роста частных инвестиций в новые производства, автоматизацию, тиражирование инновационных технологий и повышение производительности труда», подчеркнула она.

Участники Круглого стола, подключаясь к решению проблемы роста МСП+, предложили свое видение по формированию комплекса мер поддержки, в том числе и в качестве законодательных инициатив.

По мнению заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области – начальника отдела малого и среднего предпринимательства министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Владимира Алферова давно назрел пересмотр самих критериев отнесения бизнеса к малому, среднем или крупному. Они не отражают сегодняшней реальной ситуации. «Критерии эти давно не индексировались на уровень инфляции. Мы со своей стороны направляли предложение и в комиссию Госсовета, в правительство Российской Федерации по корректировке предельных значений по величине дохода и численности работников в сторону увеличения. Однако данные предложения хотя и были рассмотрены, ситуация не изменилась», отметил он.

Спикер считает, что в первую очередь должны быть внесены изменения в 209 ФЗ, оговаривающие, помимо понятий микропредприятий, малых предприятий, средних, еще одну категорию — МСП+. Соответственно, если в федеральном законе появляется эта формулировка, дальше очень многие механизмы заработают почти автоматически, полагает он.

Депутаты фракции ЛДПР сошлись во мнении, что компаниям МСП+ необходимы специальные меры поддержки, направленные на укрепление конкурентоспособных и развивающихся производств. Это может быть плавный рост нагрузки на фонд оплаты труда, синхронизированный с темпом расширения предприятия, стимулы для более широкого реинвестирования прибыли в развитие производства — например, налоговые: возможно восстановить инвестиционную налоговую льготу, механизм которой позволяет возвращать налог с прибыли, использованной на инвестиции. По их мнению, институтом развития, ответственным за рост сектора МСП+ в стране могла быть стать «Корпорация МСП», для чего могут потребоваться пересмотр программ поддержки корпорации и бюджетного финансирования в рамках национальных проектов.