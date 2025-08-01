В пензенском Никольске появится туристическая навигация

В Никольске Пензенской области в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» модернизируют инфраструктуру для путешественников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального правительства.

В этом году должны провести работы по оснащению навигацией туристского маршрута центра Никольска. Специалисты установят информационные стенды, навигационные карты-схемы, декоративные скамейки с коваными элементами и урнами.

Также в планах изготовление и монтаж фотозоны и скульптуры. Кроме того, фасады зданий районного Дома культуры и Никольского музея стекла и хрусталя украсят подсветкой. Она уже есть на здании Дома-усадьбы Бахметевых-Оболенских. Все это предстоит сделать до ноября 2025 года.

Павел Фролов