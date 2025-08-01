обновлено 11:01
Уходящим на СВО контрактникам из Кудымкара выплатят по 100 тысяч рублей
В Кудымкарском округе увеличили дополнительные выплаты для участников специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Речь идет о единовременной денежной выплате для лиц, заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Размер выплаты составит 100 тыс. руб.
Выплаты полагаются гражданам, заключивших контракт с Минобороны РФ с 18 июля 2025 года. Средства выделяются из резервного фонда администрации Кудымкарского округа.