В Казани задержан рецидивист за нападение с ножом на мужчину
В Казани сотрудники Росгвардии задержали 69-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему знакомому, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.
В Казани задержан рецидивист за нападение с ножом на мужчину
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Инцидент произошел во дворе на улице Минской, где в ходе конфликта подозреваемый нанес пострадавшему удар ножом, после чего попытался скрыться.
Подозреваемый был задержан в соседнем дворе. Мужчина, ранее судимый 10 раз, признал вину и раскаялся. Пострадавший с тяжкими травмами госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).