В Казани сотрудники Росгвардии задержали 69-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему знакомому, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержан рецидивист за нападение с ножом на мужчину

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Казани задержан рецидивист за нападение с ножом на мужчину

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел во дворе на улице Минской, где в ходе конфликта подозреваемый нанес пострадавшему удар ножом, после чего попытался скрыться.

Подозреваемый был задержан в соседнем дворе. Мужчина, ранее судимый 10 раз, признал вину и раскаялся. Пострадавший с тяжкими травмами госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Динара Шакирова