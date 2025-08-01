В Свердловской области открыли цех по производству 3 тысяч днищ в год

«Гермес-Урал» открыл в Екатеринбурге новый цех по выпуску 3 тыс. днищ для емкостного оборудования в год, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Компания направила на приобретение оборудования 225 млн руб., из которых 100 млн руб. в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным департамента, после открытия нового цеха общие мощности предприятия возрастут до 6 тыс. днищ в год. «Сейчас российский рынок комплектующих для емкостного оборудования остается фрагментированным: ни один игрок не контролирует больше 10%, доля импорта также не превышает 10%. Наш новый цех еще не вышел на полную мощность, но мы уже видим потенциал для роста»,— сказал генеральный директор «Гермес-Урал» Роман Гостюхин. Он добавил, что в среднесрочной перспективе компания намерена занять 4,5% рынка. «Это амбициозная, но достижимая цель»,— заверил он.

Врио губернатора Денис Паслер отметил, что увеличение мощностей «Гермес-Урал» в два раза «положительно отразится на социально-экономической ситуации в области». «Увеличение доли отечественных комплектующих способствует укреплению технологического суверенитета, усилению экономики страны в целом»,— добавил он.

«Гермес-Урал» специализируется на изготовлении днищ для емкостного оборудования методом холодного фланжирования. При производстве используется российское сырье, уровень локализации составляет 100%. Емкостное оборудование компании используется в фармацевтической, химической, пищевой, нефтегазоперерабатывающей промышленности и в ЖКХ. К основным покупателям относятся крупнейшие российские производители емкостного оборудования, в числе которых «Уралкриомаш», «Сибнефтемаш», «Криогенмаш» и «ГМС Нефтемаш».

Согласно данным ФРП, в 2021 году «Гермес-Урал» закупил новое оборудование и увеличил выпуск днищ с 2,5 тыс. до 3 тыс. единиц в год. Для реализации проекта предприятие получило займ в 18,9 млн руб. от ФРП и 8,1 млн руб. от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Василий Алексеев