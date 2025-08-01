«Башкиравтодор» в первом полугодии вышел на чистую прибыль

АО «Башкиравтодор» по итогам первого полугодия зафиксировало чистую прибыль в 148 млн руб., заявил представитель компании в арбитражном суде Башкирии, где принималось решение о банкротстве дорожно-строительной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По мнению предприятия, выход на чистую прибыль и ожидаемые поступления по контрактам позволят «Башкиравтодору» расплатиться с кредиторами.

Суд отнесся к доводам компании критически. Размер текущих требований к «Башкиравтодору» превышает 5,7 млрд руб., что делает ситуацию «экстраординарной» и несущей риски как для кредиторов, так и для самого должника, говорится в мотивировочной части решения о его признании банкротом.

С учетом того, что еще не рассмотрены заявления о включения в эту сумму требований Сбербанка и АО «Региональный фонд», суд решил начать в отношении «Башкиравтодора» конкурсное производство.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году как правопреемник одноименного ГУП, является основным подрядчиком Управления дорожного хозяйства Башкирии. Главный акционер компании — региональное министерство земельных и имущественных отношений, которому принадлежат 59,33% акций. В 2023 году убыток компании составил 4,1 млрд руб., в прошлом году — 719,3 млн руб. Весной 2024 года суд приступил к рассмотрению дела о банкротстве организации. 24 июля этого года началась реализация имущества «Башкиравтодора», конкурсным управляющим назначен Олег Рыкус. Решение о прекращении или продлении конкурсного производства будет принято 26 января 2026 года.

Идэль Гумеров