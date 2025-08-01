Любовь с левого взгляда

В Риме ушла из жизни 94-летняя Адриана Асти, актриса итальянского театра и кино, чья карьера охватила семь десятилетий и близко свела ее с крупнейшими режиссерами ХХ века — Висконти, Пазолини, Бертолуччи, Бунюэлем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адриана Асти, 1962 год

Фото: Universal Archive / UIG Art and History / East News Адриана Асти, 1962 год

Фото: Universal Archive / UIG Art and History / East News

Харизматичная внешность Адрианы Асти, острый ум и радикальный талант обеспечили ей особенное место в культурной истории Италии. Она блистала в спектаклях, поставленных по произведениям Бернарда Шоу («Святая Иоанна»), Сэмюэла Беккета («Счастливые дни») и Карло Гольдони («Хозяйка гостиницы»). Она обладательница высших театральных и кинематографических наград страны: премии Дузе и премии «Давид ди Донателло».

В свое время таланты молодой Адрианы Асти заметили Джорджо Стрелер и Лукино Висконти, давший ей роль в спектакле по пьесе Артура Миллера «Суровое испытание» («Салемские ведьмы»).

Висконти стал ее ментором и настоящим другом: он ценил не только актерские качества, но и независимый нрав Асти, и порой безжалостное чувство юмора. А также ее смелость: в 1973 году он поставил пьесу Гарольда Пинтера «Старые времена», где Адриане, уже не юной, предстояло сыграть в скандальной обнаженной сцене. Она шутила: «Лукино вывел меня голой на сцену, и Тинто Брасс тут же воспользовался этой возможностью» — речь шла о ее роли в фильме «Калигула».

Актриса сразу вошла в висконтиевский ближний круг, проводила летние дни на его вилле на Искье, где собирались выдающиеся интеллектуалы левого толка. Но сыграть в фильмах мастера ей довелось лишь дважды, и то не главные роли, а эпизоды. Сначала в «Рокко и его братьях» работницу прачечной, которой повезло поцеловаться «с самим Аленом Делоном», исполнителем роли Рокко. А через десятилетие — в «Людвиге». Там ее героиня актриса Лила фон Булевски за приемлемый гонорар выполняла задание опекунов баварского короля, надеявшихся пробудить в нем гетеросексуальность.

Тесные отношения с Висконти не помешали дружбе Асти с Пьером Паоло Пазолини, которого она называла «царем Мидасом, превращавшим все, к чему прикасался, в золото». В дебютной картине Пазолини «Аккатоне» Асти сыграла проститутку, а спустя десятилетия предстала в образе матери Пазолини в байопике, который снял о нем Абель Феррара.

Вероятно, самой резонансной ролью актрисы стала та, что дал ей Бернардо Бертолуччи в фильме «Перед революцией» — эпохальном для итальянского кино.

Едкая сатира на буржуазную семью, в которой племянник-бунтарь соблазнял собственную тетушку — этот жанр идеально отвечал своевольному характеру дарования Адрианы Асти. С Бертолуччи ее связали и глубоко личные отношения: они длились в самый «революционный» период итальянского кино — конец 1960-х и начало 1970-х годов. Эта блестящая пара собирала вокруг себя всю левую интеллигенцию эпохи, начиная с Альберто Моравиа и Пазолини. «Все: Пьер Паоло, Моравиа, Эльза Моранте, Наталья Гинзбург — поддерживали наш союз. Мы были окружены любовью»,— вспоминала актриса.

В дальнейшей фильмографии Асти была еще одна гротескная роль, сыгранная в фильме Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Уже в нашем веке ее приглашали сниматься как знаковую фигуру ушедшего в прошлое времени. Она никогда не была кинозвездой в утилитарном смысле слова и даже не гнушалась работой дублерши, отдавая свой голос Клаудии Кардинале или Леа Массари. Но ее присутствие в интеллектуальной и культурной жизни всегда было очевидным и остается легендарным.

Андрей Плахов