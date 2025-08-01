В Кремле рассказали, что Путин работает без отпусков
Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, однако у него бывает несколько выходных. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск»,— отметил господин Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву (видео опубликовано в его Telegram-канале).
По словам представителя президента, иногда у господина Путина «случается пара выходных». Но из-за загруженности и они не могут быть полноценными у президента, объяснил Дмитрий Песков.