Глава СКР заинтересовался делом об избиении и унижении семилетнего мальчика в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении малолетнего в Самаре. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации ведомства, в комментариях соцсети СКР размещено обращение о противоправных действиях в отношении семилетнего мальчика. На протяжении длительного времени ребенка систематически избивают и унижают отец, мачеха и брат. Кроме того, родители не обеспечивают уход за мальчиком. Ребенок неоднократно просил о помощи соседей, однако их обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СКР по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Руфия Кутляева