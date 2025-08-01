ООО «БСК» повышает надежность энергоснабжения

С мая текущего года энергетики из Башкирской сетевой компании (дочернее предприятие АО «БЭСК») ведут реконструкцию подстанции в Учалинском районе Башкирии. На замену устаревшему физически и морально масляному выключателю установлен элегазовый аналог отечественного производства. Основное преимущество элегазовых выключателей заключается в высокой степени изоляции, стабильности гашения электрической дуги, исключающей воспламенение. Элегазовые выключатели надежны в эксплуатации и относительно недороги в обслуживании. Работа по замене выключателей началась в 2023 году и будет продолжаться в течение нескольких ближайших лет.

Работы по реконструкции

Фото: ООО «Башкирэнерго»

До конца первой декады августа предстоит заменить несколько трансформаторов тока, конденсаторов связи и устаревших электромеханических панелей защиты на микропроцессорные. Последние обладают существенно большим функционалом по сравнению с электромеханическими устройствами.

Следует отметить, что вновь устанавливаемое оборудование, выпущенное в дружественных странах и на отечественных предприятиях, позволяет снизить зависимость от импортного оборудования. Это повысит надежность энергоснабжения потребителей как в Учалинском районе республики, так и в сопредельных районах соседней Челябинской области.

ООО «Башкирэнерго»