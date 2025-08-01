30% ижевчан возвращаются домой из отпуска на 1-2 дня раньше выхода на работу

30% жителей Ижевска возвращаются домой из отпуска за 1—2 дня до выхода на работу, так они борются с постотпускным стрессом, следует из опроса сервиса SuperJob. В первые «офисные дни» 18% горожан выполняют исключительно простые задачи, 17% стараются не перегружать себя и высыпаться перед сменами, 9% используют успокоительные препараты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Женщины чаще мужчин возвращаются из отпуска заранее и говорят о том, что испытывают постотпускной стресс. Представители сильного пола, как правило, ничего не предпринимают, утверждая, что вернулись из курорта отдохнувшими.

Наиболее комфортную адаптацию демонстрируют горожане в возрасте старше 45 лет (43%). Среди представителей молодежи младше 35 лет не испытывают нервозности из-за выхода из отпуска 35%. Стрессоустойчивых ижевчан в возрасте от 35 до 45 лет насчитывается 33%.

23% молодых сотрудников для борьбы со стрессом чаще выполняют простые задачи. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет предпочитают использовать для успокоения медикаменты (13%). Зарабатывающие более 100 тыс. руб. респонденты, их около 46%, испытывают меньше стресса при возвращении на работу.

Респонденты отмечают, что планируют отпуск так, чтобы выходить на работу среди недели, или работают не в полную силу для снижения нагрузки после возвращения.

40% работодателей считают, что адаптация после отпуска обязательна. Каждый второй наниматель считает, что в ней нет необходимости. 2% компаний проводят акклиматизационные мероприятия для вернувшихся из отпуска сотрудников. Опрос проводился с 23 по 28 июля.