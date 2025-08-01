Ярославский суд рассмотрит дело о поддельных долларах

В Кировский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Как считает обвинение, обвиняемый купил в соседнем регионе поддельную иностранную валюту номинальной стоимостью более 10 тыс. долларов США, привез ее в Ярославль и сбыл ниже официального курса «покупателю», который действовали под контролем сотрудников ФСБ. После передачи денег правоохранители пресекли противоправную деятельность.

«Уголовным кодексом РФ за совершение указанных преступлений предусмотрено максимально наказание до восьми лет лишения свободы»,— пояснили в надзорном ведомстве.

Алла Чижова