В Самарской области произошло ДТП с «КаМАЗом» и двумя легковушками, погибли четыре человека

В четверг, 31 июля, в 23:35 (MSK+1) произошло ДТП с участием большегруза и двух легковых автомобилей. На месте происшествия погибли четыре человека, сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, водитель большегруза «КаМАЗ» с прицепом двигался по 104 км автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Largus. После столкновения большегруз продолжил движение и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, вместе с которым съехал в кювет.

На месте ДТП скончались водители легковых автомобилей и два пассажира Mitsubishi Outlander. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего ДТП.

Руфия Кутляева