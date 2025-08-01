Саратовчанка купила сыну мотоцикл и попала под следствие

В Балакове Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило в отношении местной жительницы уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего сына в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в апреле этого года фигурантка купила своему 16-летнему сыну мотоцикл Оxolite 250. Она понимала, что такой транспорт является источником повышенной опасности, чтобы управлять им, нужны специальные права категории «А» и навыки вождения. Всего этого у подростка не было, но мать передала ему мотоцикл в пользование.

9 июня несовершеннолетний управлял Оxolite 250 и совершил ДТП, нарушив правила дорожного движения. В результате он получил травмы. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов