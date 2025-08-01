Заводы в Стерлитамаке снизят выпуск из-за безветренной погоды

Предприятия в Стерлитамаке из-за штиля вынуждены будут незначительно снизить выпуск продукции. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, с сегодняшнего вечера в городе вводится второй режим неблагоприятных погодных условий. Он предполагает мероприятия, влияющие на техпроцесс и производительность предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в тех случаях, когда из-за погоды вредные выбросы накапливаются в воздухе в жилых кварталах. По данным на сайте Башгидрометцентра, 1 и 2 августа в промышленных городах республики метеоусловия будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей.

Ограничения продлятся сутки.

Идэль Гумеров