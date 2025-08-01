Пермский союз журналистов избрал нового председателя

Сегодня на состоявшейся отчетно-выборной конференции Пермского краевого союза журналистов был избран новый председатель. Им стал шеф-редактор медиахолдинга «Магма» Алексей Бурков. За его кандидатуру проголосовали все участники конференции единогласно. Альтернативных кандидатур не выдвигалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бурков.

Фото: соцсеть Алексея Буркова Алексей Бурков.

Фото: соцсеть Алексея Буркова

Прежний глава пермского отделения союза журналистов Максим Пасютин сложил полномочия — ранее он уволился с поста гендиректора «РБК-Пермь» и возглавил медиахолдинг «ФорМедиа».

Господин Пасютин руководил краевым отделением союза журналистов с ноября 2023 года.