В Кургане осудили водителя за разрушение ритуального магазина и гибель продавца

Курганский городской суд признал 24-летнего местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Он въехал в ритуальный магазин и насмерть задавил сотрудницу торговой точки, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что днем 30 июня прошлого года горожанин на автомобиле Lada Priora двигался по улице Климова. На высокой скорости он врезался в кирпичное здание магазина и сбил работницу организации. Местная жительница скончалась от полученных травм в больнице.

Виновника аварии приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права управлять транспортными средствами на два года 10 месяцев.

Виталина Ярховска