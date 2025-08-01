Глава СКР поручил возбудить уголовное дело о нападении собак на несовершеннолетнюю в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнюю и доложить о ходе расследования. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, в СМИ сообщается, что в Орске возле ТРЦ на несовершеннолетнюю напали бродячие собаки. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью. Это не единичный случай нападения бродячих собак на людей в этом районе.

Следственные органы СКР по Оренбургской области проводят процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Руфия Кутляева