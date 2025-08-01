Прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с шестью погибшими под Пензой

Прокуратура Мокшанского района Пензенской области поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП с шестью погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла утром сегодня, 1 августа, на 571-м км ФАД М5 «Урал» в границах Мокшанского района. Участниками ДТП стали автомобили Datsun on-DO и Chevrolet Epica. Шесть человек погибли, один получил травмы различной степени тяжести, его увезли в лечебное учреждение.

На место ДТП выехали заместитель прокурора региона Евгений Новиков и прокурор Мокшанского района Иван Кирьянов. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения. Как только проверка завершится, решат вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов