Казань станет консульским центром Казахстана для еще трех регионов России

Правительство России включило Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области в состав консульского округа Генерального консульства Казахстана в Казани. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Решение принято по предложению МИД России, согласованному с заинтересованными федеральными органами и полномочными представителями президента в федеральных округах. Теперь граждане Казахстана из этих регионов смогут обращаться в генконсульство в Казани для получения консульских услуг.

До расширения генконсульство обслуживало граждан из 10 регионов — Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей.

Генконсульство Казахстана в Казани было открыто в 2013 году и расположено на улице Карла Маркса.

Анар Зейналов