В Ярославле строят военный городок для десантников

В Ярославле идет строительство военного городка для размещения 299-го парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В правительстве области сообщили, что окончание первого этапа запланировано на следующий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство военного городка в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Строительство военного городка в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

С начала 2025 года военные строители подготовили территорию для работ и провели временные коммуникации. На части объектов уже завершен монтаж монолитных конструкций, в настоящее время ведутся отделочные и кровельные работы, прокладка инженерных сетей.

Впервые о строительстве в Ярославле военного городка стало известно еще в августе 2023 года. Тогда мэр Артем Молчанов рассказал, что сейчас полк находится в зоне СВО и идет подготовка к его размещению на территории города.

Алла Чижова