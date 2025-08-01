На Сахалине разработали первый российский беспилотник на водороде

Первый в России беспилотник на водороде разболтали ученые из Сахалина. Его представили на выставке «Острова устойчивого развития: климатический аспект». По сравнению с аккумуляторными беспилотниками водородный может находиться в воздухе в 3,5-4 раза дольше.

«Продолжительность полета больше за счет водородного топливного элемента, энергоемкость системы больше, поэтому летают дольше»,— рассказал ТАСС инженер из «Центра водородной энергетики» Тимофей Сергеенко. Он уточнил, что водород хранится в композитном баллоне под давлением 350 атмосфер и поступает «в момент электрохимической реакции». Летательный аппарат может находиться в воздухе до 4 часов и переносить грузы до 5 кг.

Новый беспилотник собрали в Москве при сотрудничестве с научным центром «Крылья Сахалина». Сейчас аппарат находится на завершающих стадиях сертификации, в ближайшие месяцы он поступит в продажу и будет доступен для коммерческого использования.

О завершении разработки беспилотника на водороде стало известно в августе прошлого года. Среди главных его преимуществ отмечалась низкая вибрация, отсутствие топливного и теплового следа, быстрая дозаправка. Разработчик инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ Владимир Зиновьев сообщил, что такие беспилотники создают для мониторинга нефтепроводов и газопроводов, линий электропередачи.