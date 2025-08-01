Краевое минимущество объявило торги на право КРТ возле экстрим-парка

Региональное минимущество объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки, ограниченной улицами Екатерининской, Плеханова, железной дорогой и экстрим-парком в Перми. Общая площадь земли под реновацию — 3,8 га. Начальная цена лота — 21,8 млн руб. Итоги торгов подведут 2 сентября. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края

Согласно проекту договора КРТ, завершить проект реновации территории победитель торгов должен будет в течение десяти лет. В этой локации необходимо снести почти 600 гаражных боксов. Возле экстрим-парка надо возвести многоэтажные и среднеэтажные жилые дома высотой в 25 и 8 этажей, площадью не более 51,7 тыс. кв. м. В обязанности девелопера войдет также благоустройство территории, строительство автостоянки, капремонт ул. Грузинской, включая перекресток с ул. Плеханова, возведение выезда с территории КРТ на ул. Екатерининскую и внутриквартальных проектов.

О планах комплексного развития участков в районе экстрим-парка стало известно в июне этого года. При этом ранее краевые власти уже планировали реновацию территории в микрорайоне Данилиха. В начале 2024 года говорилось, что КРТ планируется на территории меньшей площади — 2,3 га по ул. Грузинской.