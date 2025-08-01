В Саратове спасли животных, неделю находившихся в руинах на Блинова, 2

В Саратове спасателям удалось достать из-под завалов на Блинова, 2 животных, которые находились там около недели. Об этом сообщает ГТРК «Саратов».

Так, из обрушившегося в результате взрыва газа жилого дома спасли кота абессинской породы, который провел в руинах порядка семи дней. Животное находилось на шестом этаже. Другую кошку спасатели нашли на 10-м этаже и передали хозяйке, которая не смогла сдержать слез.

Ближе к ночи накануне поисковые мероприятия прекратили. Специалисты соорудили на месте котоловки. К поискам животных они вернулись сегодня утром.

Павел Фролов