В Казани на расширение дороги в Вахитовском районе потратят 1,2 млрд рублей

В Вахитовском районе Казани построят дорожную перемычку от улицы Амирхана Еники до проспекта Универсиады через Нестеровский овраг стоимостью 1,2 млрд руб. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный на сайте госзакупок.

Дорогу построят двухполосной — по одной полосе в каждом направлении. Работы пройдут по улице Заслонова на участке длиной 0,8 километра.

Согласно проектной документации, новую дорогу соединят с улицей Подгорной, которая выходит на проспект Универсиады на съезде к улице Вишневского. Перспективная интенсивность движения составит более 13 тыс. автомобилей в сутки.

Заказчиком проекта выступает ГКУ «Главтатдортранс». Работы планируется завершить до ноября 2027 года.

Анар Зейналов