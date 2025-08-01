Экс-глава района Курганской области осужден за получение взятки машиной

В Курганской области Альменевский районный суд признал бывшего главу Целинного района Ивана Светличного виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа 2,3 млн руб. с лишением права занимать государственные должности в течение трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в сентябре 2018 года, став главой Целинного района, Иван Светличный получил взятку от теплоснабжающей организации, в которой ранее работал, в виде «безвозмездного использования в личных целях» автомобиля Toyota Camry. В обмен компания получила «общее покровительство» главы.

Подсудимый не признал вину. Он настаивал нам том, что получил автомобиль еще до вступления в должность главы Целинного района за безупречную работу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело в отношении Ивана Светличного следственные органы возбудили в начале 2021 года. Ранее суды дважды оправдывали бывшего главу. Каждый раз решения обжаловала прокуратура.