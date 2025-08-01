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Владимир Путин объявил благодарность шести работникам миасского автозавода

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность шести работникам миасского автозавода «Урал». Сотрудники получили награды за вклад в развитие отечественного автопрома и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

В списке награжденных: председатель первичной профсоюзной организации работников автозавода Валерий Болотов, главный инженер сборочного корпуса Иван Куприянов, начальник отдела дирекции по персоналу Елена Пашкова, а также еще три сотрудника службы строительного управления «Урала» — главный специалист по строительству Екатерина Пряничникова, главный инженер строительного контроля Александр Скляров и главный специалист Ксения Щапина.

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