В Ярославле определен подрядчик для строительства третьего моста

В Ярославле подведены итоги конкурса по определению подрядной организации, которая займется строительством моста через Волгу. Соответствующие данные отражены в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что осенью 2025 года работы стартуют с транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Первые промежуточные опоры начнут монтировать в мае 2026 года, работы должны закончиться до 1 декабря 2026 года.

Начальная стоимость контракта была определена в 4,1 млрд руб. На открытый конкурс заявились три компании: две предложили выполнить работы за обозначенную сумму, а третья дешевле — за 4,035 млрд руб. Последняя организация была признана победителем конкурса. Данные компании-победителя пока неизвестны.

Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Включая искусственные сооружения, протяженность дороги превысит 3 км. Задача моста — снять транспортную нагрузку с исторического центра города.

Алла Чижова