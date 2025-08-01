В Засвияжье ремонтируют водовод

В Засвияжском районе Ульяновска ремонтируют водовод, что привело к снижению давления холодной воды. Работы затронули Дальнее Засвияжье, посёлки Пригородный и Белый Ключ, а также микрорайоны Вырыпаевка и Опытное поле, сообщили в администрации города.

Аварийно-восстановительные работы проводят на трубопроводе диаметром 800 мм. Специалисты «Ульяновскводоканала» планируют восстановить нормальное водоснабжение к 21:00.

О снижении давления воды предупредили заранее. В случае необходимости «Ульяновскводоканал» готов организовать подвоз технической воды для жителей.

Андрей Сазонов