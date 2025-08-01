В пятницу, 1 августа, в Республике Татарстан установится переменная облачность с максимальной температурой воздуха от +26 до +31 градуса, осадки маловероятны. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ветер будет восточным со скоростью 5–10 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с. Переменная облачность сохранится в течение суток. Дождей и других осадков синоптики не прогнозируют.

В Казани также ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в столице республики составит +28...+30 градусов. Ветер восточный 5–10 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Анар Зейналов