В Москве будут судить челябинца, похитившего через интернет-магазин 5 млн рублей

Прокуратура Челябинской области направила в московский суд уголовное дело южноуральца, обвиняемого в мошенническом хищении средств граждан с помощью фейкового сайта. Обвинительное заключение утверждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, группа сообщников, включая администратора и неустановленных сотрудников колл-центра и службы поддержки, создали на территории иностранного государства сайт интернет-магазина «Оптомарт» по продаже бытовой, строительной техники и электроники по заниженным ценам. Покупателей убеждали, что оплаченные товары скоро доставят, но на самом деле сообщники не собирались выполнять обещанное, считает следствие. По данным прокуратуры, с августа по декабрь 2023 года они похитили 5 млн руб. 87 жителям Челябинской, Свердловской, Краснодарской, Московской областей, Башкирии и других регионов. Фигурант дела, помимо администрирования сайта, занимался регистрацией номинальных юридических лиц, от имени которых якобы продавался товар.

В ходе следствия имущество челябинца стоимость около 1 млн руб. было арестовано. Уголовное дело направили в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска