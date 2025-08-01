Южная Корея и США намерены лишить КНДР ядерного оружия

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Их встреча состоялась 31 июля в Вашингтоне. Подробности приведены в сообщении представителя Госдепартамента Тэмми Брюс.

Во время переговоров министры также обсудили укрепление двустороннего союза, трехстороннее сотрудничество с Японией, поддержку совместной обороноспособности, а также взаимодействие в экономике, сфере новейших технологий и судостроении. Стороны согласились поддерживать тесную коммуникацию и регулярно обмениваться оценками по ситуации с КНДР.

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль заявлял, что США и Южная Корея готовятся к возможному военному конфликту с применением ядерного оружия. Это, по его словам, и заставляет Пхеньян принимать меры для обеспечения собственной безопасности.