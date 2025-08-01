Под Саратовом ИП пойдет под суд за гибель подростка от контакта с инсектицидом

Марксовский городской суд Саратовской области рассмотрит в отношении 61-летней жительницы Балаковского района уголовное дело о хранении химических веществ с нарушением, повлекшем по неосторожности смерть подростка (ч. 3 ст. 247 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в период с 15 апреля 2018 года по 8 августа 2024 года фигурантка незаконно хранила как минимум 45 мешков с инсектицидом Thimet 10G в принадлежащем ей складе в селе Георгиевка Марксовского района. Доступ в складское помещение посторонних лиц ограничен не был.

В один из дней на складе появился несовершеннолетний. В его организм попало указанное вещество, в результате чего он скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

По данным пресс-службы СУ СКР по Саратовской области, фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, хранила мешки с инсектицидом в пристроенном подсобном помещении зерносклада. Также она время от времени размещала в соседнем помещении мешки с зерном, которое затем продавала гражданам. Отмечается, что 15-летний подросток погиб 8 августа прошлого года.

Павел Фролов