В Перми откроются фирменные магазины Майского мясокомбината

ООО «Майский мясокомбинат» планирует расширить розничную сеть фирменных магазинов. Как сообщает ИА «Текст», в августе новые торговые точки мясокомбината появятся в Перми, где ранее сеть магазинов предприятия не была представлена. Развитие сети фирменных магазинов за пределами Перми было связано с исторической географией спроса и логистикой, пояснил директор ООО «Майский мясокомбинат» Дмитрий Челушкин. Однако теперь производитель начал работу по новой стратегии расширения рынка.

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«Наша продукция пользуется популярностью не только в Пермском крае, но и за его пределами, поэтому открытие магазинов в Перми — закономерный шаг, отвечающий запросам потребителей. Мы стремимся сделать нашу продукцию максимально доступной, в том числе в шаговой доступности для жителей города»,— пояснил Дмитрий Челушкин.

Сейчас в Прикамье работает шесть фирменных магазинов сети: в Майском, Лобаново, Полазне и Краснокамске. В них представлена мясная продукция, произведенная из собственного сырья: мясо свинины, говядины, птицы, колбасные изделия, мясные деликатесы, полуфабрикаты. Первые два отдела Майского мясокомбината откроются в Перми на бульваре Гагарина, 83, и ул. Мира, 100. В сентябре запустят еще две торговые точки: на ул. Хабаровской, 171, и ул. Крупской, 41а. В октябре Майский мясокомбинат рассчитывает открыть магазины в микрорайонах Парковом, Закамске и Крохалева. По планам к концу года сеть фирменных магазинов расширится до двенадцати, шесть из них будут работать в Перми.

ООО «Майский мясокомбинат», занимающееся переработкой мяса, функционирует на базе банкротящегося краевого предприятия — Пермского свинокомплекса в поселке Майском. Согласно Kartoteka.ru, учредителем Майского мясокомбината выступает АО «Агро-Холдинг Майский» (единственный участник общества — Алексей Бородин). Также на базе Пермского свинокомплекса действует АО «Агро-Альянс», которое занимается разведением свиней.