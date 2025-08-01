В Челябинской области пресекли ввоз более 1 млн немаркированных пачек сигарет

На границе Казахстана и Челябинской области остановили фуру, перевозившую немаркированный табак. Во время досмотра было обнаружено более 1 млн пачек сигарет, сообщает пресс-служба межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу.

Транспорт досмотрели сотрудники ведомства совместно с челябинскими таможенниками 30 июля. В ходе проверки выяснилось, что табачную продукцию перевозили из Казахстана в Россию без сопроводительных документов и средств идентификации.

Найденный табак изъяли из оборота.