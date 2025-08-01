Под Саратовом работница АО «Почта России» пойдет под суд за присвоение 140 тыс.

Вольский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в отношении начальницы отделения АО «Почта России» в Вольском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с декабря 2024 года по апрель 2025 года фигурантка присвоила свыше 140 тыс. руб., принадлежавших АО «Почта России». Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Фигурантка признала вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов